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美墨新貿協提升汽車佔比 鋼鋁關稅未取消

美國與墨西哥周一達成新貿易協議，將取代北美自由貿易協定(NAFTA)。新協議當中涉及汽車貿易方面，要求原產地為美墨兩國的汽車在貿易合同中佔比將提升到75%，但美國針對墨西哥的「232條款」鋼鋁關稅並未被取消。

美墨達貿易協議 納指破8000收市新高

美墨達成雙邊貿易協議，刺激美股標指和納指周一再創歷史新高，納指首度衝破8000點，收市攀升0.91%，報8017點；標指揚0.77%；道指曾飆277點，收市仍升259點或1.01%，重上26000點水平。

外圍焦點簡訊

￭ 芝加哥聯儲銀行全國經濟活動指數從0.48降至7月的0.13，仍為正數，反映美國經濟活動維持增長。

￭ 美國商務部計劃向中國製鋼軚輪徵收補貼稅，稅率介乎58.75%至172.51%。

￭ 美滙指數尾段跌0.39%，美元兌歐羅滑0.54%；墨西哥及加拿大股滙齊升。

￭ 紐約期金收升0.2%，報每盎斯1216美元。

￭ 布蘭特期油收升0.5%，紐約期油漲0.2%。

￭ 蘋果傳秋天推出3款新iPhone，包括一款大眾化型號與兩款高端型號。

￭ 畢非德投資旗艦巴郡傳入股印度流動支付系統營運商Paytm的母公司。

￭ 德國DAX指數收漲1.16%；法國CAC 40指數揚0.86%；英股休市。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7936元，較上周五紐約尾市漲119點子。

金管局再買近28億港元 結餘降至不足842億

港元再觸及弱方兌換保證，金管局在紐約市場交易時段再承接27.95億港元沽盤，令本周三(29日)本港銀行體系結餘減至約841.8億港元。

信行中期多賺7% 不良率升至1.8%

中信銀行(00998)公布，截至6月底止，中期盈利257.21億元人民幣，按年增長7.12%，每股盈利53分人民幣，不派中期息。

郭炳湘傳暈倒送院 搶救後留醫

消息稱，昨晚深夜約11時許，位於港島深水灣道的新鴻基地產(00016)郭家大宅，一名男子突感頭暈不適，由救護員送往醫院治理，經搶救後留醫，警方列作「有人暈倒」處理。據知，暈倒男子為現年68歲的郭氏家族長子、前新地主席郭炳湘。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28441點，較恒指香港收市高170點。

￭ 夜市期指收報28464點，升212點，較昨日恒指收市高水193點。

￭ 本港7月整體出口按年升10%，優於市場預期的增6%。

￭ 江西銀行(01916)中期盈利按年增40.05%，不派中期息。

￭ 鞍鋼(00347)中期盈利按年增91.94%。

￭ 合景泰富(01813)中期盈利按年增39.49%，派中期息25分。

￭ 新濠國際(00200)中期盈利按年增1.09倍；派中期息4.5仙。

￭ 紅星美凱龍(01528)中期盈利按年增48.57%；不派息。

￭ 周生生(00116)半年盈利按年增54.44%。派中期息15仙。

￭ 香港國際建投(00687)中期盈利按年增18.35倍，不派中期息。

￭ 洛鉬(03993)中期盈利按年增2.74倍，不派中期息。

￭ 康師傅(00322)中期股東應佔溢利按年增86.59%，維持不派中期股息。

￭ 瑞安房(00272)半年盈利按年增36.41%，派中期息3.6港仙。

￭ 合和公路(00737)年度盈利按年增5.38%；派末期息9.7分及特別末期息10分。

￭ 復星醫藥(02196)中期盈利按年跌7.61%，不派中期息。

￭ 粵海投資(00270)中期盈利按年跌29.43%，派中期息16仙。

￭ 富豪產業信託(01881)半年可供分派按年跌0.41%。每基金單位分派7.4仙。

￭ 現代牧業(01117)中期虧損收窄至1.4億元人民幣，不派中期息。

￭ 眾安在綫(06060)半年虧損擴至6.56億元人民幣，不派中期息。

￭ 順風潔能(01165)預期中期虧損約11.54億元人民幣。

￭ 時富投資(01049)中期虧損8310.6萬元，時富金融(00510)虧損5218.7萬元，兩間公司都不派中期息。

￭ 雲頂香港(00678)中期虧損1.4億美元；派中期息1仙。

￭ 新三板上市的盛世大聯保險擬在本港發行H股主板上市。