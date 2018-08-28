全球第二大合約製晶片生產商GlobalFoundries表示，停止研發下一代晶片生產技術，集中資源改善現有技術。
主要客戶包括高通、AMD、博通與STMicroelectronics等的GlobalFoundries指出，將無限期停止開發更小、更快的7納米技術，同時將因此裁員。
AMD周一較早時公布，將轉移所有7納米晶片生產合約至台積電。因此，GlobalFoundries的決定意味著，電子行業更倚賴已佔全球市場份額52%的台積電。
今日 06:48 國際財經
全球第二大合約製晶片生產商GlobalFoundries表示，停止研發下一代晶片生產技術，集中資源改善現有技術。
主要客戶包括高通、AMD、博通與STMicroelectronics等的GlobalFoundries指出，將無限期停止開發更小、更快的7納米技術，同時將因此裁員。
AMD周一較早時公布，將轉移所有7納米晶片生產合約至台積電。因此，GlobalFoundries的決定意味著，電子行業更倚賴已佔全球市場份額52%的台積電。
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