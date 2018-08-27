國際財經

美國和墨西哥經過數月談判後，周一達成雙邊貿易協議，為取代美墨與加拿大三國之間的北美自由貿易協定（NAFTA）鋪路。美國成功與重要貿易夥伴解決爭端，投資者樂觀情緒高漲，刺激美股大升，標指和納指承接上周五強勁勢頭，連續第二個交易日創歷史新高，納指更首度衝破8000點，道指重上26000點水平，是半年來首次。

道指曾升277 標指納指創紀錄

道指最高報26067點，曾飆277點，收市仍升259點或1.01%，報26049點。標指一度高見2898點，曾漲0.82%，收市上揚0.77%，報2896點，升幅最大的板塊為原料股，高收逾1.3%。納指最高報8024點，最多升0.99%，收市仍攀升0.91%，報8017點；納指在164個交易日累計上升1000點，是今年以來第二度累計升幅達1000點，為自1999年以來首次有這麼優秀表現。高盛飆3.1%，為表現最強道指成份股；貿易敏感股份全部上揚，波音和Caterpillar分別搶高1.2%和2.7%；汽車製造商也全線急升，通用汽車及福特都升4.8%。

亞歐股均造好，其中德股漲逾1%表現較佳，英股休市；日股升近0.9%，以10周高位報收。

美國總統特朗普臨時在白宮召開記者會，宣布新協議將命名為美墨貿易協定，摒棄NAFTA這個名稱，強調這個協議對美墨兩國都有好處。墨西哥表示，希望加拿大立即加入，進行三方談判，特朗普說，有機會三國齊達成一份可取代NAFTA的協議，也可能是美加另簽雙邊貿易協議。

此外，特朗普又透露，現在不是時候與中國進行貿易談判，但總有一天是正確時機。

墨西哥與加拿大股滙齊升

在美市尾段，道瓊斯墨西哥股市指數及墨西哥貨幣披索滙價分別升逾1.4%及0.7%，加拿大股市標指TSX綜合指數和加元兌美元則分別上揚0.58%和0.51%。美墨貿易談判有成果，降低美元的避險需求，美滙指數尾段跌0.39%，報94.77，美元兌歐羅下滑0.54%，報1.1685美元，兌日圓挫0.14%，報111.07日圓。

紐約期金企穩，收升0.2%，報每盎斯1216美元。聯儲局主席鮑威爾上周五強調繼續漸進加息，但未見經濟過熱，被視為立場偏鴿，刺激金價當天上漲1.7%。

油價表現反覆，布蘭特期油收升0.5%，每桶報76.21美元，紐約期油漲0.2%，報68.87美元。美國活躍鑽油台上周大減9個，是兩年來最大減幅，惟對油價刺激作用不大。

數據方面，芝加哥聯儲銀行的全國經濟活動指數從0.48降至7月的0.13，但仍為正數，反映經濟活動維持增長。