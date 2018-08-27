國際財經

美國高級官員周一表示，與墨西哥已經達成新貿易協議。美國總統特朗普稱，新協議將取代北美自由貿易協定（NAFTA）。美墨貿易談判取得進展的消息，消除金融市場部分不明朗因素，刺激華爾街投資氣氛，美股高開後持續上揚，納指早段已突破8000點歷史高位，標誌科技股邁向新里程，納指與標指齊創盤中歷史新高，道指亦創約半年新高。

截至本港時間凌晨約零時18分，道指報26060點，升270點或1.05%，盤中最高曾突破26000點整數關口，觸及26064點。金融股表現優秀，高盛股價飆3.3%，暫時是升幅最大道指成份股，摩根大通都升2.1%。對貿易敏感的重型機械股Caterpillar攀升2.7%。

標普500指數報2896點，漲22點或0.77%，即市最高曾見2897點；納指報8021點，上揚75點或0.94%，盤中一度升至8024點。

8月至今，道指已累計上漲逾1.5%，在今年1月26日破紀錄見26616點；標普500指數亦上漲逾2.1%，而納指漲幅則逾3.6%，根據目前表現，標普500指數與納指均有可能錄得連續第5個月上漲。

分析指出，本周的經濟數據相當稀少，因此市場主要關注來自地緣政治與美國本土的政治消息。

CNBC電視周一引述一名墨西哥官員稱，墨西哥已經與美國就北美自由貿易協定(NAFTA)現代化談判達成協議。美國總統特朗普稱，將很快致電加拿大總理，加拿大預料將加入三國貿易協議。按照此前計劃，美墨達成貿易協議後，加拿大將加入談判。

特朗普表示，美墨將達成新的貿易協議，這對兩國都是很好的協議，美墨達成協議之後，將更改北美自由貿易協定(NAFTA)這個稱謂。不過，分析認為，美國國會中期選舉將於11月6日舉行，而特朗普的政治醜聞則愈揭愈多，有被彈劾的風險，故他為了轉移視線，或者會令中美貿易戰加劇。

美國貿易代表萊特海澤(Lighthizer)表示，美墨貿易協議將送到國會山批准。即將卸任的墨西哥總統涅托(Pena Nieto)表示，貿易協議利好美墨兩國，非常希望加拿大成為美墨貿易協議的另一個參與方。

美國與其他貿易夥伴之間的關係持續緊張，特朗普政府已向歐盟及中國等不少重要貿易夥伴徵收多項關稅，並採取了許多針對性的貿易保護主義措施。不少投資者擔心貿易摩擦的升級可能導致貿易戰全面爆發，因此認為緊張關係若能得到解決，將成為推動股市上漲的最大助力。