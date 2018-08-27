國際財經

過去一周倫敦金走出震蕩上漲走勢，因上周一(8月20日)有報道稱美國總統特朗普(Donald Trump)私下再度批評美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)的加息政策，並表示聯儲局應當做得更多來幫助他提振經濟，利率政策應該更加寬鬆。這是特朗普任內第二次向美國聯儲局的獨立性發出挑戰，特朗普此舉疑似為減少美國貿易赤字而清除障礙，因弱美元能令美國出口商品價格競爭力提高。

特朗普的言論令美匯指數連續三個交易日下挫並於上周三(8月22日)觸及全周最低94.91，直至上周四(8月23日)凌晨公佈8月FOMC會議紀要之後，美匯指數才因偏鷹派的紀要內容(紀要顯示與會者一致認為美國勞工市場持續加強，經濟活動也保持強勁增長)而反彈至95.70水平，拖累倫敦金從1200美元附近大幅回落至1183.1美元。

然而美滙指數的反彈之路卻中途夭折，一方面是因為上周五(8月24日)公布的美國7月耐用品訂單按月下跌1.7%，創1月份以來最大跌幅，更重要的是美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在傑克遜霍爾全球央行年會上討論經濟和貨幣政策時表示若經濟保持強勁態勢，漸進加息可能是合適，但目前沒有很高的經濟過熱風險，沒有明顯訊號表明通脹會加速升穿2%。市場將鮑威爾關於通脹的描述理解為鴿派信號，導致倫敦金加速上升並一舉收復1200美元大關至全周最高1208.3美元，最終錄得1.77%的周度漲幅。

值得一提的是，倫敦金在8月15日觸及一年半低位1160.4美元後，受中美貿易談判、美國總統特朗普指責聯儲局加息行動與鮑威爾全球央行年會上的鴿派言論影響，連續多日展開反彈並最終成功收復1200美元關口，結束六周連跌。由於金價已升穿由6月14日高位1309.4美元延伸而下的阻力線水平，技術上有利於後市進一步反彈回升。短期內若能突破1208.5-1209美元(從1365.1美元至1160.4美元下跌浪的23.6%斐波納契回吐水平)，金價或可進一步上探1238-1240美元區域(大型下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)。投資者本周可重點留意周三(8月29日)公布的美國第二季核心個人消費支出物價(PCE)指數，若其年化季率果如鮑威爾所言不能升穿2%，甚至低於2%，將有望推動金價進一步上漲，否則需小心金價在上周急升之後將進入波動整固狀態。

策略方面，我們根據8月20日的策略於1204美元建立的倫敦金沽盤(下望1183美元，升穿1208美元止損)已於1208美元平倉，虧損4美元。短期內若倫敦金回落至1196-1198美元，我們將買入倫敦金，上望1217美元，跌穿1192美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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