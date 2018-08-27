國際財經

環球貿易戰氣氛降溫，加上美國聯儲局主席鮑威爾確認，當局將堅持其逐步加息的策略，以保護經濟增長，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時51分，德國DAX指數報12435點，升41點或0.33%；法國CAC 40指數報5450點，升17點或0.33%；意大利富時MIB指數報20694點，跌47點或0.23%。英國今日為夏季銀行假日，金融市場休市。

道指期貨暫報25865點，升73點。

鮑威爾上周發表「鴿派」言論，重申局方仍要「進一步循序漸進加息」的立場，意味9月議息時篤定再加息。不過，強調未見美國經濟過熱，暗示不會急進上調利率。

貿易方面，美國總統特朗普上周六在Twitter帖文，指美國與墨西哥之間的北美自由貿易協定(NAFTA)談判可能很快結束，達成重大貿易協議。墨西哥經濟部長瓜哈爾多(Ildefonso Guajardo)表示，該國與美國之間就NAFTA現代化談判已進入「最後時刻」。

另外，美國華府正推動歐盟加速雙方貿易協議的商討進度。德國駐美大使Emily Haber表示，特朗普與歐盟主席容克會談後，雙方已經於上周成立工作組，而美國方面正推動談判進程增速。

油價上周五漲逾1%後，今日出現獲利回吐。紐約原油期貨現時每桶報68.54美元，跌0.18美元或0.26%；倫敦布蘭特期油報75.77美元，跌0.05美元或0.07%。

德國今日稍後將公布8月IFO商業預期指數及景氣指數，市場預期分別由98.2升至98.4，以及由101.7升至101.8。