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今日 14:55 國際財經

日股五連升 收10周高

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美國聯儲局下月加息預期升溫，美股標指納指上周五創新高，亞太區股市今日跟隨造好。

聯儲局主席鮑威爾重申仍要「進一步循序漸進加息」的立場，推動日本股市連續第5日走強，創6月15日以來最高收市。日經平均指數收報22799點，升197點或0.88%。

南韓股市上升，韓國首爾綜合指數收報2299點，升6點或0.27%。

澳洲前財長莫里森(Scott Morrison)上周被選為自由黨黨魁，並接任總理。投資者憧憬政局動盪消退，推動澳洲股市靠穩，澳洲普通股指數收報6381點，升23點或0.37%。

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