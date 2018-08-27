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今日 07:35 國際財經

馬斯克棄私有特斯拉 律師料無阻美證監調查

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有證券界律師認為，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克放棄私有化計劃，可能不利於他應付美國證監的調查與法律糾紛。

馬斯克在8月7日於推特發文，首次披露有意私有特斯拉及有充足財政支持。上周一，他再發文，表示得到沙地主權基金的口頭支持，是讓他提出「充足財政支持」關鍵。上周五，他發文表示，不再進行私有特斯拉的行動。8月8日有報道披露，美國證監正調查整個私有化事件。美國證監拒評上述消息。

曾任職美證監14年的Murphy & McGonigle律師Stephen Crimmins認為，證監應會繼續調查事件，因為馬斯克撤回私有化建議的理由不夠充份，因此證監會追問究竟。

另有三名參與證券活動的律師指出，雖然有指馬斯克可能確實曾慎重考慮私有特斯拉，但不足以讓證監釋懷，因為美國公司法規定，管理層要有合理基礎，去向公眾披露意向，而這將是證監調查的重點。

曾任職證監的Goody律師行行政總裁Teresa Goody表示，馬斯克上周五的推文與上周一的推文有不協調地方，同樣會引發證監關注。

馬斯克的「充足財政支持」仍然是未解之謎。Withersworldwide合夥人M. Ridgway Barker認為，馬斯克的推文提及與特斯拉董事會成員在上周四會面，相信證監將要求提交會議紀錄，以研究擱置理由與財政有沒有關連，或者成為對馬斯克不利的證據。

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