國際財經

隨著8月接近尾聲，與貿易相關的討論，可能成為主導美國股市本周表現的關鍵。另外，美國本周公布的數據，以反映通脹走勢的個人消費指數最受關注；歐洲方面備受注目的數據，同樣是通脹指標。

回顧美國股市上周表現，標普500指數與納斯特綜合指數均於上周五齊創新高，累計整周分別升0.9%與1.7%，道瓊斯工業平均指數升0.5%。

展望本周，首個受股市投資者注視的消息，將是北美自由貿易協定(NAFTA)現代化議題談判。一般預期，美國與墨西哥之間將達成相關協議，因為墨西哥談判代表上周末指出，涉及的能源與日落條款議題將有望解決；美國總統特朗普也在上周末指出，雙方接近達成協議。如果兩國真的達成協議，加拿大將加入談判，可能結束為期近一年的談判。

另一個備受關注的貿易新聞，則是美國與歐盟之間的貿易談判。有消息指雙方已加快談判步伐。不過，市場最重視的，仍然是中美兩國貿易談判。

第二個市場關注焦點，依然是美國數據。周四，美國將公布7月個人開支與收入表現，其中受市場重視的，是被聯儲局視為通脹指標的個人消費開支(PCE)價格指數變動。市場預期PCE價格升0.2%，高於前一月的0.1%；按年升幅料為2%，前一月為1.9%。

市場的第三個焦點，預期是周三公布的美國第二季本地生產總值(GDP)數據。經濟師預期GDP的按年升幅為4%，略低於原先估計的4.1%，但足以成為2014年第三季以來最大按年升幅。除了GDP數據，美國本周將公布8月消費者信心調查與中西部製造業指數。

有關數據可能影響聯儲局9月議息決定。隨著聯儲局主席鮑威爾上周四發表的維持循序漸進加息觀點後，市場現時普遍仍預期，聯儲局將於9月與12月各加息0.25%。

另外，歐羅區將於周五公布8月通脹數據，同樣引起市場注目。經濟師預期，歐羅區8月名義通脹將升2.1%，與前一月看齊；核心通脹保持在1.1%水平。德國、西班牙、法國與意大利將分別公布本身的通脹數據。有關結果可能影響

歐央行今年底結束量化寬鬆的購債措施，以及明年開始加息的決定。

此外，中國將於周五公布8月製造業指數，市場預期將由前一月的51.2點，降至51點。有關數據可能反映中美兩國貿易戰爆發後、中國製造業表現。