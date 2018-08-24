國際財經

鮑威爾:倘收入強就業增 會再加息

美國聯儲局主席鮑威爾在全球央行行長會議上表示，若強勁的收入和就業增長持續，進一步加息可能適合，又稱經濟過熱的風險看似不高，暗示不會急進上調利率。

鮑威爾撐漸進加息兼放鴿 標指納指創新高

鮑威爾表明要進一步循序漸進加息，但同時發放鴿派訊息，暗示不急進上調利率，刺激標指和納指齊創新高，收市分別漲0.62%及0.86%，道指則攀升0.52%或133點。

人幣重啟逆周期因子 離岸在岸價飆逾1%

中國外滙交易中心確認，人民幣兌美元中間價報價行重啟「逆周期因子」。受消息刺激，人民幣兌美元滙價大漲超過1%，離岸價收復6.80元整數位心理關口，在岸價升穿6.81關口。

外圍焦點簡訊

￭ 美國7月耐用品訂單按月跌1.7%，遜預期；非國防資本財增長1.4%。

￭ 聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德：今年將是經濟不錯的一年，但明年和後年將放緩。

￭ 美國總統特朗普要求國務卿蓬佩奧取消下周赴北韓，認為朝鮮半島無核化缺乏進展。

￭ 鮑威爾「放鴿」，美滙指數尾段報95.15，跌0.5%，美元兌歐羅挫0.69%。

￭ 紐約期金升19.30美元或1.6%，收報每盎斯1213.3美元。

￭ 美國制裁伊朗令全球石油供應有減少跡象，紐約期油升1.3%；布蘭特期油升1.5%。

￭ 歐洲Stoxx 600指數收報383.56點，微升0.05%。

招行中期盈利增14% 不良貸款雙降

招商銀行(03968)中期盈利447.56億元人民幣，按年增14%；不派息。截至6月底，不良貸款總額較去年底減少20.11億人民幣，不良貸款率降0.18個百分點。

【新股追蹤】衍匯亞洲暗盤收跌近4%

下周一在創業板掛牌的衍匯亞洲(08210)，其暗盤潛水。交易資料顯示，暗盤曾高見0.265元，最終收報0.245元，較招股價跌3.92%。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報27912點，較恒指本港收市高240點。

￭ 夜市期指收報27864點，升269點，較昨日恒指收市高水192點。

￭ 華晨(01114)半年盈利按年增54.34%，派中期息0.11港元；行政總裁祁玉民稱未談及寶馬增持合營安排。

￭ 神華(01088)中期盈利按年跌6.76%，不派中期息。

￭ 兗州煤業(01171)中期盈利按年增33.94%；不派息。

￭ 財險(02328)中期盈利按年增0.06%，不派中期息。

￭ 人保(01339)中期盈利按年增13.95%；不派中期息。

￭ 浙商銀行(02016)中期盈利按年增15.54%，不派中期息。

￭ 天津銀行(01578)中期盈利按年增8.58%；不派中期息。

￭ 中原銀行(01216)中期盈利按年增7.74%，不派息。

￭ 徽商銀行(03698)中期盈利按年增13.04%；不派中期息。

￭ 中國中車(01766)中期盈利按年增12.16%；不派中期息。

￭ 海螺創業(00586)中期盈利按年增75.54%；不派中期息。

￭ 廣汽集團(02238)中期盈利按年升10.3%；派中期息10分。

￭ 金風科技(02208)中期盈利按年增35.05%；不派息。

￭ 中國建材(03323)中期盈利按年增1.6倍；不派中期息。

￭ 中金(03908)中期盈利按年增46.82%；不派中期息。

￭ 大唐發電(00991)中期盈利按年增35.41%，不派中期息。

￭ 國泰君安(02611)中期盈利按年跌15.71%；不派中期息。