國際財經

鮑威爾周五首度以聯儲局主席身份參加於美國傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會。總統特朗普近日再度公開批評聯儲局，表明對持續加息「不高興」，鮑威爾趁發表演講為利率決策撐腰，重申局方認為仍要「進一步循序漸進加息」的立場，意味9月議息時篤定再加息，同時藉此彰顯聯儲局獨立性，不受特朗普言論影響。不過，鮑威爾強調未見美國經濟過熱，暗示不會急進上調利率，美股應聲向上，標指和納指齊齊創新高，美元則回吐。

致力平衡通脹與增長風險

鮑威爾在演講中巧妙地同時發放鴿派訊息，表示現時經濟增長強勁，就業情況理想，通脹率接近2%的政策目標，只要經濟維持健康增長，將繼續進一步循序漸進加息。不過，他又說，沒有明顯跡象顯示通脹短期內有機會大幅升破2%，經濟過熱的風險不高，意味繼續加息之餘，不會加快步伐在當前加息周期大幅上調利率。

雖然鮑威爾未有提到特朗普，但說想趁此機會解釋，為何聯儲局相信現在的循序漸進加息政策「仍然」適合，又詳細複述最近一次議息會議紀錄的內容，可視為間接回應特朗普的批評。他強調，加息太少與加息太多，結果一樣會影響經濟增長，聯儲局現時循序漸進的做法考慮了兩者的風險，並會致力在保持經濟增長與控制通脹之間取得平衡。

鮑威爾又稱，一旦經濟情況出現突變，聯儲局將不惜一切採取措施應對。利率期貨顯示，在鮑威爾講話後，市場仍然預計今年內再加息兩次。

納指齊新高 金價重上1200關

受近期企業業績及經濟數據理想帶動，加上鮑威爾形容當前經濟表現強勁，道指最多曾漲169點，收市仍升133點或0.52%，報25790點；納指最多漲0.9%，升至7949點歷史高位，收市則升67點或0.86%，報7945點；標指一度升0.67%，高見2876點，與納指一同刷新紀錄，亦再創史上最長牛市紀錄，收市仍漲0.62%，報2874點。Facebook漲1%，Netflix更急飆5.7%。本周累計，道指與標指分別上揚0.5%及0.9%，納指則彈高1.7%。

亞股個別發展，其中日股升0.85%；歐股普遍造好，三大股市均進賬近0.2%。

美滙顯著回吐

美元在鮑威爾講話後顯著下滑，美滙指數尾段報95.15，跌0.5%，美元兌歐羅挫0.69%，報1.1624美元，兌日圓跌0.06%，報111.22日圓。美元回軟帶動紐約期金升19.30美元或1.6%，收報每盎斯1213.3美元，創3周最高位，本周累計則升2.5%。

美國制裁伊朗令全球石油供應有減少跡象，紐約期油升1.3%，收報每桶68.72美元，本周累升5.4%；布蘭特期油升1.5%，報75.82美元，本周累升5.6%。

數據方面，美國7月耐用品訂單按月下跌1.7%，較市場預期為差，但較能反映一般企業投資的非國防資本財增長1.4%，顯示企業仍願花錢投資。