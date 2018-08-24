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今日 04:00 國際財經

鮑威爾言論偏鴿 美滙顯著滑

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聯儲局主席鮑威爾重申，維持循序漸進加息步伐不變，美元滙價跌勢加劇。

ICE美滙指數尾段跌0.5%至95.161，本周累計暫跌1%。WSJ美滙指數跌0.5%至89.31。

鮑威爾在出席傑克森霍爾(Jackson Hole)央行年會時發言，表示將堅持循序漸進加息步伐不變，但也會盡力確保避免另一次金融危機的爆發。

有分析員認為，他的言論被視為偏向充滿「鴿」氣，除了9月加息外，下一次加息時間存在不確定性，12月加息可能性略為下降，令到早已有下跌勢頭的美元滙價加劇。

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