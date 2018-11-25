即巿股評 國際財經

標普500指數周二(21日)盤中創出歷史新高2873.23，惟無力延續升勢，當天收市未能突破1月26日的高位2872.87。不過，投資者對「美牛」後市始終樂觀。

由金融海嘯觸發的熊市於2009年3月9日見底起計，標指9年半累漲逾3倍。若要數今次「長牛」贏家則非納指莫屬，在科技股強勢畢呈下，納指近10年來飆升5倍有餘，周五(24日)再度錄得盤中新高。

三大指數中，反映傳統藍籌股表現的道瓊斯工業指數相對落後；然而，一向和道指息息相關的道瓊斯運輸指數(下稱運輸指數)已發出利好訊號──與標指在同一天破頂，升越1月創下的11423點，高見11475點。

道指及運輸指數代表不同經濟環節的表現，逾百年歷史的「道氏理論」(Dow Theory)提到，運輸指數被視作道指的領先指標。附【圖】所見，今年1月運輸指數也比道指更早創新高，如今運輸指數率先再闖高峰，道指完成調整後大有可能「追落後」。

道指在1月26日破紀錄見26616點，從技術角度看，按收市價計，由高位下滑10%以上可視為進入調整階段；至於怎樣界定調整結束，起碼分為兩派意見：其一是必須再次破頂，此論點應無爭議，但缺乏前瞻性；另一個觀點是自低位反彈最少10%即代表調整完結，重新醞釀升浪。

道指於2月8日挫至23860點，比高峰下跌10.4%，確認展開調整期，直到3月23日錄得今年收市低位23533點，以此計算，只要道指未來收市企穩25886點便完成調整。道指周二收報25822點，累彈9.73%，距目標仍有64點。

道指這次若追隨運輸指數維持升勢，投資者需要留意道指何時突破25886點，甚至可提早部署捕捉道指挑戰新高的機遇。

除了技術因素，在「美牛」邁向10周年之際，基本面亦有充分理由看好。撇開歐洲與新興市場積弱不提，美國本身經濟數據確實理想：第二季GDP年率初值按季增長4.1%，屬近4年最大升幅；通脹接近聯儲局的2%目標；7月失業率報3.9%，是數十年來的偏低水平。

美國企業「成績表」亦相當悅目，截至8月20日，已公布次季業績的標指成分股，超過80%企業盈利增長遠勝預期，為紀錄新高；而且根據分析員對各主要美股指數成分股的盈利預測，美國企業未來12個月每股盈利仍可上升逾20%，如果放榜時又「高於預期」，在估值方面足夠支持美股更上層樓。

此外，美國總統特朗普推行的稅改吸引企業海外資金回流，公司節省的稅款可作為回購股份的「水源」，而企業回購既顯示管理層對公司前景具信心，也令流通股數減少，直接提升每股盈利，刺激股價上行。

據TrimTabs Investment Research估計，美國企業今年總回購規模有機會刷新2007年創下8096億美元的紀錄，甚至衝破1萬億美元。換句話說，「回購魔法」也將成為本輪美股助力，牛氣有望延續。

信報投資研究部

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