國際財經

周四(8月23日)歐洲央行公布的7月貨幣政策會議紀要顯示，委員們對通脹的信心已經有所上升，隨着薪資水平和價格壓力不斷上升，中期通脹率將在未來一段時間內接近但略低於2%的目標，但同時強調貿易保護主義是歐羅區經濟面臨的最主要風險。歐羅/美元在會議紀要公布前曾一度攀升至日內高位1.1598，逼近1.1600關口，但鑒於會議紀要並無過多亮點，加之歐羅區8月製造業採購經理人指數(PMI)初值下降至54.6，創下自2016年11月以來21個月新低，歐羅/美元最終輾轉下跌至日內低位1.1529。

事實上，歐羅/美元自8月15日觸及逾1年新低1.1300後錄得連續6個交易日上漲，更一度反彈逾300點。不過，周四(8月23日)凌晨兩點公布的美國聯儲局8月會議紀要顯示多數聯儲局官員都認為，只要經濟發展處於正軌，就適合很快再次加息，並稱貨幣政策立場仍寬鬆這一措辭將很快不適用，釋放了9月加息的強烈信號。此外，眾多聯儲局官員紛紛表態強調聯儲局的獨立性，美國達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)表示聯儲局具有獨立性，將在不考慮政治壓力的情況下做出利率決定，此舉無疑紓緩了市場對於美國總統特朗普將影響聯儲局加息進程的憂慮，美滙指數在一眾利好因素推動下企穩95.00上方並反彈至95.70，進而限制歐羅走強。

值得一提的是，自美國總統特朗普公開表示希望「弱美元」後就麻煩不斷，政治醜聞以及「通俄門」再度發酵均令特朗普被彈劾風險大大增加，而特朗普亦於周四(8月23日)強硬反擊稱若其被彈劾，市場將會「崩潰」。若「通俄門」在美國中期選舉前進一步發酵，料將為美滙指數提供進一步下行動力。

技術分析方面，儘管歐羅/美元周三(8月22日)升至兩周新高1.1622後受阻回落，但跌至1.1529後似有初步支持，若短期內能再度升穿1.1600水平，後市或有機會進一步向上挑戰1.1700甚至1.1750-1.1780區域(從2月16日高位1.2555至8月15日低位1.1300的大型下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)。不過，若今晚22:00聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在全球央行年會上的演講令市場相信聯儲局仍可保持獨立性以及維持對美國經濟的樂觀看法，美滙指數將可重拾上升動力，屆時則需小心歐羅/美元將下探1.1500支持甚至1.1460水平。

策略方面，短期內若歐羅/美元反彈至1.1680-1.1700區域，我們將沽出歐羅，下望1.1520，升穿1.1750止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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