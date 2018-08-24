國際財經

中美副部級貿易談判無料到，聯儲局有行長話浸浸獅吼不如慳番啖氣，難改聯儲局9月加息決定，美滙又再次發威，人仔變相被質低，加埋港元走資恐慌，累恒指連跌兩日挫255點。不過，恒指今周賺頭蝕尾，仍可彈升458點。

恒指本周領升功臣當然是股王騰訊(00700)，全周升5%。但論升幅就要數醫藥股，本周升幅最大藍籌為石藥(01093)，一周飆13%，即將染藍的中生製藥(01177)，本周揚12%，藥明生物(02269)仲威，全周勁彈22%。

CRO公司助縮短臨床試驗

藥明生物與傳統醫藥股不同，業務是通過合同形式(即Contract Research Organization，簡稱CRO)，為藥企在藥物研發過程中提供一條龍式服務。由於疾病關係複雜，藥物研發周期變得愈來愈長，藥企成本亦不斷遞增，CRO行業應運而生。以1至3期臨床試驗為例，藥企自己做臨床需時共368周，但交託比CRO公司，只需244周交貨，比藥企快34%。

CRO服務覆蓋藥物研發各階段，通常分為臨床前及臨床試驗。外國調研機構指，2016年全球藥企研可外判研發項目達116.3億美元，當中CRO佔外判研發項目30.5%，金額為35.4億元。不過，到2021年可外判研發項目達139億美元，隨着疾病複雜增加，CRO外判研發佔比會大升至46.5%，估計整個CRO市場規模會提高至64.6億美元，較2016年大升82.5%。

藥明系為中國最大的CRO企業，近年全球市佔率排第十，上半年藥明系增長的確勁，藥物生物(02269)按年大升1.71倍，阿媽藥明康得(603259.SH)亦大升71%，但估值卻堅離地，預測市盈率高達132倍及55倍，相反全球最大的CRO公司昆泰(Quintiles IMS)，預測市盈率僅21.4倍，感覺貼地得多。

昆泰於美國上市(上市代號IQVIA)，成立於1982年，業務覆蓋超過100個國家，2016年5月昆泰與健康產業戰略咨詢服務商IMS Health合併，成為現時的Quintiles IMS。翻查昆泰上半年業績，營業額上升8.8%，達51.3億美元，調整純利為5.55億美元，按年升12.6%，兩粒大數俱優於市場預期。

昆泰獲大摩欽點

雖然昆泰增長遠遠比不上藥明系，但效率絶對唔曳！昆泰2016年平均產出(即企業總營業收入/總人數)12.59美元，藥明康德人均產出只有7.65美元，故此今年5月被大摩欽點為30隻未來3年最好美國個股之一。

從股價走勢觀察，昆泰7月12日已抽穿橫行91.57至108.38美元橫行區，現處118至126美元附近整固，保力加通道正愈收愈窄，可考慮少注博單邊爆升，上望150美元，並以115美元作止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文。

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