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今日 16:33 國際財經

福士318億投資數字化戰略

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福士汽車(Volkswagen，又稱大眾汽車)計劃，向其數字化戰略投資35億歐羅(約317.64億港元)。

《華爾街日報》報道，福士汽車目前正在從傳統的汽車製造業務，向軟件和技術開發進行多元化轉變，上述投資是該轉變的一部分。

這一數字化戰略將在未來7年執行。而作為該計劃的一部分，福士將簡化其車輛的IT系統，以鼓勵第三方研發者創造它們自己的軟件。

該車企表示，從2020年開始，所有新生產的福士汽車均將配備互聯網連接設備，可使車輛與經銷商進行交流並設計維護計劃。

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