國際財經

中美貿易談判一如所料未有取得大突破，投資者轉而關注美國聯儲局主席鮑威爾將於全球央行行長會議上發表演說，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報7563點，升不足1點；德國DAX指數報12389點，升24點或0.2%；法國CAC 40指數報5429點，升10點或0.2%；意大利富時MIB指數報20742點，升133點或0.65%。

道指期貨暫報25706點，升35點。

中美貿易談判一如預期未取得重大進展。外電引述消息稱，中方在會上似乎不願作出重大妥協，相信採購更多美國貨品是降低美國對華貿易逆差最好的方法，而美方態度亦沒有軟化。另有傳美國11月中期選舉結束前，雙方或不會展開進一步談判。

傑克森霍爾(Jackson Hole)中央銀行家年會方面，首次以聯儲局主席身份出席的鮑威爾，將以「經濟轉變中的貨幣政策」為題發表演說。一貫以來，聯儲局主席在大會的演說，是對貨幣政策提出新方向的時機，因此鮑威爾的演說成為投資界感關注的要點。

美國原油庫存降幅遠超預期，加上市場關注美國制裁伊朗料將大幅減少油市供應，刺激油價走高。紐約原油期貨現時每桶報68.31美元，升0.48美元或0.71%；倫敦布蘭特期油報75.23美元，升0.5美元或0.67%。

美國今日稍後將公布7月耐用品訂單初值，市場預期按月跌1%，前值為升0.8%。