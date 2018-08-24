國際財經

對於大批人才被蘋果公司挖走，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)歸咎於對方的金錢攻勢。

蘋果與特斯拉之間的挖角大戰仍在上演，特斯拉的前工程部主管Doug Field目前已經重返蘋果工作。CNBC報道，自2018年以來，單純從LinkedIn的數據來看，約有46名特斯拉員工跳槽蘋果，涉及工程師、供應鏈經理、實習生等多個職位，甚至部分是被特斯拉解僱的員工。

不過，並非所有從特斯拉跳槽到蘋果的員工都參與蘋果的Project Titan汽車項目，很多人還在為蘋果的其他設備工作，如開發顯示屏、光學元件和電池技術等。此外，蘋果今年還挖來了特斯拉Autopilot、質量管理、傳動系統、機械設計和硬件等部門的工程師，以及幾位全球供應鏈經理。

報道引述特斯拉現任和前任員工透露，在得知Doug Field跳槽蘋果後，很多工程師情緒低落，主動離職的同事比前幾年多。此外，蘋果支付給技術員、軟件和製造工程師的工資大約是特斯拉的1.5倍。

特斯拉在聲明中表示，由於公司的資金遠比蘋果少，肯定對方可以付得起更高的薪水，所以很難在工資福利待遇方面與其競爭。同時，公司正在與各大汽車廠商展開艱難的鬥爭，他們去年生產的汽車數量比特斯拉多100倍，因此這是一項異常艱難的工作。特斯拉甚至沒有錢來登廣告、找代言或者以折扣促銷，所以必須單憑產品質量生存。