國際財經

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)一個重要股東向該公司行政總裁馬斯克(Elon Musk)發出公開信，敦促對方不要將特斯拉私有化，稱該公司未來的價值可能是馬斯克提出的每股420美元收購價近10倍。

ARK投資管理公司持有特斯拉58萬股股票，相當於價值約1.64億美元(約12.79億港元)，其創始人兼行政總裁Cathie Wood預料，特斯拉的價值5年內應該達到每股700至4000美元。現在就以每股420美元的價格將特斯拉私有化，將大大低估其價值，從而剝奪很多投資者參與其成功的機會。

ARK認為，特斯拉將從一家製造商全面轉型為一家成熟的「移動服務」公司，屆時其利潤率可能高達80%。而在4000美元的情境中，其假設已經是保守，只考慮來自汽車和某些自動計程車網絡的利潤，還未有包括來自貨車、無人機、公用事業級能源存儲，或中國市場的大量機會。

馬斯克早前表示，一旦特斯拉完成私有化，便沒有必要再每季度發布業績報告，減少來自分析師和投資者的壓力。

不過，ARK認為情況恰恰相反，稱作為一家私營公司，特斯拉將無法像作為一家上市公司那樣迅速和戲劇性地利用其競爭優勢，鑑於自動計程車和貨車網絡所面臨的網絡效應和自然地理壟斷，這是一個重要的考慮因素。而在私人市場，特斯拉將失去與馬斯克作為一家上市公司行政總裁角色相關的免費宣傳。