國際財經

美國最大服裝零售集團Gap公布，第二季純利按年升9.6%至2.97億美元；每股盈利由68美仙升至76美仙；收入升8%至41億美元；FactSet預測值分別是71美仙與40億美元。

Gap維持2018年盈利預測不變，依然是2.55至2.7美元之間。該公司也維持同店銷售收益持平至微升預測不變。

Gap指出，旗下品牌Banana Republic第二季同店銷售收益上升2%，去年同期為下跌5%；Gap同店銷售收益上季跌5%，去年同期為回落1%。