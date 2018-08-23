國際財經

美國聯儲局周三公布的議息會議紀錄顯示，官員傾向9月再加息，但承認貿易糾紛是目前最大憂慮。聯儲局繼續加息的政策不變，利好美元。美股投資者主要仍在觀望中美貿易談判最新進展，以及聯儲局主席鮑威爾香港時間今晚在傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會上的發言，美股周四反覆偏軟。

美股窄幅上落，成分股中較多易受貿易糾紛影響的道指連跌兩個交易日，一度挫125點，收市仍跌76點或0.3%，報25656點，Caterpillar股價跌2%，是表現最差成份股，高盛回落1.2%；標指低收4點或0.17%，報2856點，11個板塊之中只有科技股上升；納指則回吐10點或0.13%，收報7878點，終止過往連升五個交易日走勢。歐股偏軟，法股跌0.02%，德股和英股則跌不足0.2%。亞股普遍上升，惟澳洲股市因國內政局不穩而低收0.4%。

聯儲局傾向下月再加息

預期聯儲局9月加息，加上中美落實新一輪關稅措施，令連跌5天的美元強勢反彈，美滙指數尾段升0.56%，報95.62；美元兌歐羅報1.1541美元，升0.48%，兌日圓升0.63%，報111.25日圓。強美元令紐約期金跌0.8%，收市報每盎斯1194美元。

在7月31日至8月1日的聯儲局議息會議紀錄顯示，眾多與會者認為，如果經濟繼續穩健，很快就需要再加息，意味下月幾乎一定加息。對於貿易爭端，所有官員認為這是「不確定性和風險的重要來源」，如果不盡快解決，擔心貿易糾紛的企業將減少資本支出和招聘。

官員又認為，快將可以刪除目前政策仍然寬鬆的描述，意味聯儲局要開始探討中長期息口走勢問題。然而，紀錄提到日後繼續逐步加息時，用的是複數（increases），反映聯儲局短期內無意暫停加息。

總統特朗普一個月內兩次表達對加息的不滿，著名鷹派、堪薩斯城聯儲銀行總裁喬治（Esther George）說，特朗普政府批評貨幣政策已經不是新鮮事，認為聯儲局今年應再加息兩次，明年再加幾次。

國際油價收市微跌

中美互向對方更多貨品徵收關稅，令市場擔心石油需求前景，油價受壓，紐約期油跌少於0.05%，收報每桶67.83美元，布蘭特期油跌少於0.1%，收報74.73美元。

數據方面，美國7月新屋銷售跌1.7%，至62.7萬家，為9個月來最低，遜於市場估計；首次申請失業救濟人數連續第三周下跌，上周減少2000人，較分析師預期為佳。