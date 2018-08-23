國際財經

國際貿易關係的最新動態備受關注，加上市場亦等待聯儲局主席的講話，投資偏審慎；雖然美國總統特朗普面對的政治風險正在升級，但未對市場造成太大衝擊，美股個別發展。

截至本港時間晚上約11時，道指報25713點，跌19點或0.08%；標普500指數報2863點，升1點或0.05%；納指報7905點，升16點或0.2%。

市場仍密切關注國際貿易關係的最新發展，自今日起，美國開始對價值160億美元中國進口商品加徵關稅，涵蓋摩托車、半導體、電子、塑料、化學品和鐵路設備等279類商品，為7月以來美國第二次對中國進口商品採取關稅措施。中國亦採取了報復性關稅措施，向價值160億美元的美國進口商品徵收關稅，其中包括燃料、鋼鐵製品、汽車及醫療設備等。至於中美雙方已從昨日開始進行貿易談判，投資者關注雙方的談判結果。

美國貨幣政策前景同樣亦是投資者關心的議題。美國聯儲局昨日公布的會議紀要暗示9月將再次加息，不少聯儲局官員認為，只要經濟狀況維持穩健，採取退出融通性貨幣政策的新步驟很快就會變得合適，但認為如果美國與主要貿易夥伴之間的緊張關係繼續升級，聯儲局就必須暫停加息步伐。

聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)將於周五在懷俄明州傑克遜霍爾召開的聯儲局會議上發表講話，投資者將依據其講話判斷央行有關貨幣政策的立場，其講話可能使市場更加清晰了解他對未來美國經濟，可能面臨的潛在困難有何看法。

分析指出，聯儲局昨日公布的貨幣政策會議紀要暗示其不會改變緊縮貨幣政策的步伐，對股市幾乎沒有造成影響。就特朗普遇到的政治危機，DataTrek Research公司聯席創始人Nicholas Colas認為，市場似乎並不在乎。

歐股方面，英國富時100指數報7575點，升1點或0.01%；德國DAX指數報12397點，升12點或0.1%；法國CAC 40指數報5428點，升8點或0.15%；意大利富時MIB指數報20634點，跌65點或0.32%。