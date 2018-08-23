國際財經

中美次輪加徵關稅正式啟動，加上全球央行行長會議快將展開，美股早段個別發展。

截至本港時間晚上約9時40分，道指報25684點，跌48點或0.19%；標普500指數報2861點，跌不足1點或0.02%；納指報7903點，升14點或0.19%。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數21萬人，按周減少2000人，為連續第三周減少，市場預期增至21.5萬人。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報67.56美元，跌0.3美元或0.44%；倫敦布蘭特期油報74.43美元，跌0.35美元或0.47%。