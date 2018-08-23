國際財經

美國勞工部公布，截至8月18日止當周，美國首次申領失業救濟人數21萬人，按周減少2000人，為連續第三周減少，市場預期增至21.5萬人。

美國首次申領失業救濟人數仍為連續第181個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為21.375萬人，按周減1750人。

另外，截至8月11日止當周，美國續申領失業救濟人數172.7萬人，按周減少2000人，市場預期增至173.1萬人。