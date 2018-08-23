即巿股評 港股直擊 國際財經

美滙指數上周高見98.684後連跌6天，但周三(22日)略為失守95關口(50天線)即顯著反彈，昨日亞洲時段延續升勢，這與美國聯儲局最新公布的會議紀錄不無關係。

在7月31日至8月1日的議息紀錄顯示，基於就業市道旺盛加上中期通脹接近2%目標，與會委員認為，除非貿易戰損及美國營商環境和消費力，否則，只要美國經濟數據依然理想，便適合逐步加息，貨幣政策繼續收緊。這代表聯儲局議息聲明或在不久將來就會刪除「貨幣政策保持寬鬆」(Remains Accommodative)字眼，進一步明確「收水」的意願。

換句話說，即使美國總統特朗普一再炮轟聯儲局不斷加息不利國家經濟，惟現階段美國數據亮麗，聯儲局主席鮑威爾並沒有理由放慢加息步伐。利率期貨市場表現亦反映投資者估計9月25日至26日的議息會議，上調利率0.25厘的機會達100%。當然，聯儲局也有可能為配合總統言論，逆市場意願拖延加息，但其引發的後果，必定掀起軒然大波！

美滙指數反彈，港股同步回軟。恒指昨日雖高開77點，重越28000關及收復20天線(27980點水平)，但升抵28051點便掉頭下滑，最多挫268點，低見27659點，之後受內地股市造好帶動，跌幅縮窄至137點(0.49%)，收報27790點。

附【圖】所見，美滙指數(逆向)與恒指今年以來走勢關連性甚高，統計兩者的每天表現，年初迄今「逆向同步率」(美滙指數上揚而恒指下挫或美滙指數回落而恒指攀升的比例)約65.4%；自恒指7月31日出現死亡交叉後，「逆向同步率」更提高到72.2%，意味兩者關係愈趨密切，要是美滙指數重啟升勢，港股後市會否相當「危險」？

從內部因素分析，回看港股近期的反彈，主要因為弱勢股沽壓減輕，以及強勢股調整告一段落所致。本欄早前提到，8月9日開始的港股跌勢，遭拋售的大部分屬市盈率較高、以往被視為強勢的股份(詳見8月16日本欄)，一改去年「強者恒強」的規律，當這些強勢股沽盤被消化，恒指反彈並不為奇。問題是，超賣反彈能維持多久？

本欄認為恒指在7月31日出現的屬「真死亡交叉」，根據往績，訊號發出後首22個交易日內最少錄得1.4%升幅，因此設定初步反彈目標約29000點。

惟今次恒指在「真死亡交叉」後只曾於8月9日攀至28728點，僅比7月31日收市價高0.51%；現在美元轉強，今年與美滙指數「逆向同步率」高企的恒指很可能會受壓，若未來5個交易日恒指未能急漲千點，重上29000點關，即代表是次回升力度遠遜過往7次「真死亡交叉」。

值得留意的是，一旦恒指回落，再次失守關鍵區間下限27450點，將確認港股反彈結束，預示後市將拾級而下，進入探底格局，投資者策略宜保持審慎。

信報投資研究部

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