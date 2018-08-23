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今日 18:51 國際財經 即巿股評

【看圖測市】油價5連漲 惟美元加元再度企穩1.3000關

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周三(8月22日)美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示美國8月17日當周原油庫存減少583.6萬桶，降幅遠超預期的200萬桶；此外，美國已重啟對伊朗制裁，目前第一輪制裁主要限制伊朗的原油出口，而第二輪制裁是限制伊朗的能源基建以及原油出口設施，市場普遍預期第二輪制裁將在11月初實施，屆時將增加全球能源供應短缺的風險。紐約期油受一眾利好因素推動下飆升逾3%至68.15美元，錄得連續五個交易日上漲，美元/加元則跌破1.3000至日內低位1.2986，逼近8月7日創下的1個半月低位1.2961。

值得一提的是，美匯指數近期疲軟走勢亦間接推動油價大幅反彈，周三(8月22日)美國政治風險引起市場密切關注，特朗普前律師科恩(Michael Cohen)的律師表示科恩掌握著「通俄門」相關資訊，且樂意告知美國特別檢察官米勒(Robert Mueller)。鑒於目前距離美國中期選舉還有10周左右的時間，「通俄門」風波再起或將令美國總統特朗普的執政地位受到動搖，加之周二(8月21日)美國達拉斯聯儲主席卡普蘭(Kaplan)在論文中表示美國聯儲局可能已經接近加息周期的尾聲，美匯指數受此拖累失守95.00關口至日內低位94.91。

不過，周四(8月23日)凌晨2點公布的美國8月聯儲局會議紀要顯示，多位聯儲官員認為若數據繼續支持目前預期的美國經濟前景，可能適宜很快再加息，貨幣政策立場仍寬鬆這一措辭將很快不適用，但同時認為貿易政策及貿易爭端是重要的經濟風險來源。據聯邦基金利率期貨數據顯示，聯儲局今年9月加息至2%-2.25%的概率為94%，12月再度加息至2.25%-2.5%的概率為65%，若聯儲局未受特朗普希望「弱美元」言論影響繼續加息進程，或將限制美滙指數短期內進一步下跌。

技術分析方面，美元/加元昨日跌至1.2986後受到日線圖上升軌的支持而企穩，今日進一步反彈至1.3040附近。由於美元/加元自7月30日以來多次下探1.3000區域均獲得支持而大幅反彈，後市或有機會再度回升，挑戰下降通道頂部1.3140甚至1.3170水平。短期內投資者應重點關注將於23日至25日在傑克遜霍爾召開的全球央行年會，若聯儲局主席鮑威爾提及維持加息進程不變，美匯指數或將受此提振走強，若短期內美元/加元有效企穩1.3000整數關口，後市有機會進一步向上挑戰1.3100-1.3140區域。

策略方面，我們根據8月16日策略已於1.3000買入美元(上望1.3160，跌穿1.2950止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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