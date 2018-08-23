國際財經

德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)表示，歐羅區通脹率現已符合歐洲央行目標，歐洲央行應撤回刺激計劃，並警告延遲政策正常化將存在風險。

歐洲央行6月時同意年底前結束購債計劃，但魏德曼表示，這可能只是持續數年的過程中的第一步。他指出，考慮到非常寬鬆的貨幣政策和非常規措施可能帶來的副作用，是時候開始退出相關措施，並指正常化過程在未來數年很可能只會緩慢展開，故有必要立刻採取行動。

另外，魏德曼稱，歐洲央行預計2020年通脹率為1.7%，與央行接近但低於2%的目標基本一致。