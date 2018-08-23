國際財經

在中美重啟貿易談判期間，兩國次輪加徵關稅正式啟動，加上在傑克森霍爾(Jackson Hole)舉行的全球央行行長會議展開，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時21分，英國富時100指數報7579點，升5點或0.07%；德國DAX指數報12367點，跌18點或0.15%；法國CAC 40指數報5425點，升5點或0.1%；意大利富時MIB指數報20660點，跌39點或0.19%。道指期貨暫報25716點，跌1點。

數據方面，歐羅區8月製造業採購經理指數(PMI)初值54.6，低於市場預期的55，亦創2016年11月以來最低。德國8月製造業PMI初值56.1，低於預期的56.5。

法國方面，8月製造業PMI初值升至53.7，高於預期的53.4；8月工業景氣指數微升至110，但綜合景氣指數降至2017年5月以來最低。

此外，美國稍後將公布8月Markit製造業PMI初值，預料由55.3降至55。至於美國7月新屋銷售，預料增加1.4萬間至64.5萬間。

油價走軟，紐約原油期貨現每桶報67.75美元，跌0.11美元或0.18%；倫敦布蘭特期油報74.41美元，跌0.37美元或0.49%。