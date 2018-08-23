國際財經

中美繼續進行貿易談判之際，雙方次輪關稅啟動；此外，全球央行行長會議將展開，市場觀望會議上會否釋出影響經濟的言論，以及多項經濟數據將出爐，投資氣氛淡薄，歐洲股市早段窄幅上落。

截至本港時間下午3時48分，英國富時100指數報7584點，升9點或0.13%；德國DAX指數報12387點，升2點或0.02%；法國CAC 40指數報5429點，升9點或0.17%；意大利富時MIB指數報20706點，升6點或0.03%。

道指期貨暫報25715點，跌2點。

中美兩國互向對方總值160億美元貨品開徵關稅，中午起生效。中國商務部批評美方一意孤行，明顯涉嫌違反世貿組織規則，強調中國不得不繼續作出必要回擊。評級機構穆迪認為，今年中美貿易緊張局勢或會惡化，對宏觀經濟前景造成壓力，抑制明年全球的經濟增長。

此外，一年一度、為期3日的中央銀行家年會將於美國時間周四，按慣例在懷俄明州的傑克森霍爾(Jackson Hole)舉行，今年大會主題是「市場結構改變及其對貨幣政策的影響」。

美國原油庫存降幅較預期高，刺激油價昨日大漲逾3%、連續第5天上揚後，今日回吐。紐約原油期貨現時每桶報67.73美元，跌0.13美元或0.19%；倫敦布蘭特期油報74.51美元，跌0.27美元或0.36%。

歐羅區今日稍後將公布8月製造業採購經理指數(PMI)初值，市場預期由55.1升至55.2。此外，美國8月Markit製造業PMI初值料由55.3降至55，7月新屋銷售料增加1.4萬戶至64.5萬戶。