外電引述消息人士稱，墨西哥候任總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)決定，暫停石油權益競投合約至少兩年，而且計劃修訂法例，支援墨西哥國營石油公司Petróleos Mexicanos(Pemex)。
消息人士指出，雖然即將上任的墨西哥政府不會即時修訂憲法，改變在2013年訂立的私人企業參與油氣項目法例，但是預期在國會佔大半數議席的優勢，修訂相關法例。
據悉，新上任的政府將容許Pemex選擇油氣合作夥伴，毋須監管機構的批准，以及容許該公司取得開採權。
今日 07:17 國際財經
外電引述消息人士稱，墨西哥候任總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)決定，暫停石油權益競投合約至少兩年，而且計劃修訂法例，支援墨西哥國營石油公司Petróleos Mexicanos(Pemex)。
消息人士指出，雖然即將上任的墨西哥政府不會即時修訂憲法，改變在2013年訂立的私人企業參與油氣項目法例，但是預期在國會佔大半數議席的優勢，修訂相關法例。
據悉，新上任的政府將容許Pemex選擇油氣合作夥伴，毋須監管機構的批准，以及容許該公司取得開採權。
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