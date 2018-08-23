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美聯儲:「很快」再加息或適宜 憂貿易問題

美聯儲發表上次議息會議紀錄，表示許多官員都認為，「很快」再度加息可能是適宜。所有官員認為，貿易問題為最重要的經濟不確定源頭。

道指標指回軟 納指收市點數歷來第3高

美國總統特朗普兩名前親信面臨牢獄之災，外界擔心特朗普會受牽連，政局不明朗拖累道指及標指周三分別低收88點及1點，但科技股推動納指升0.38%，報7889點，為歷來第3高收市點數。美股本輪牛市則正式進入3453天，成為歷來最長牛市期。

Target上季同店銷售增幅13年最高

美國第二大折扣店Target第二季同店銷售收益升4.9%，增幅創下13年來新高，期內盈利勝預期，公司調高全年盈利預測。

外圍焦點簡訊

￭ 美國二手樓銷售7月跌0.7%，遜預期。

￭ 紐約州檢控署據報傳令特朗普前律師科恩，協助調查特朗普慈善信託事宜。

￭ 美滙指數一度失守95，尾段跌0.16%，報95.06。歐羅漲0.23%，報1.1598美元。

￭ 紐約12月期金收報每盎斯1203.3美元，升3.3美元或0.3%。

￭ 美國原油庫存上周減幅遠高於預期，紐約期油飆3.1%，布蘭特期油升3%。

￭ 沙地阿美(Aramco)傳取消上市計劃，尋求入股上市化工公司Saudi Basic Industries。

￭ 歐洲Stoxx 600指數收跌0.03%，意大利回吐0.4%，法國漲0.22%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.8470元，較周二紐約尾市跌181點子。

小米中期扭虧賺76.46億人幣

小米集團(01810)公布上市後首份半年業績，截至6月底止半年業績虧轉盈，股東應佔溢利76.46億元(人民幣‧下同)，去年同期虧損198.06億元，每股盈利0.759元，不派中期息。

利豐中期轉蝕8502萬美元 派息3仙

利豐(00494)中期股東應佔虧損8502.7萬美元，中期息派3港仙，較去年同期減少72.73%。行政總裁馮裕鈞表示，計劃明年上半年分拆旗下物流業務上市。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28098點，較港收市高171點。

￭ 夜市期指收報27912點，升60點，較昨日恒指收市低水16點。

￭ 瑞年國際(02010)證實主席、行政總裁兼執行董事王福才遭內地施行刑事強制措施，附屬涉觸犯非法吸收公眾存款罪而遭無錫市公安局調查。

￭ 金隅集團(02009)以合共39.9億元人民幣，取得南京及天津共兩幅地皮。

￭ 海螺水泥(00914)半年盈利按年升92.38%，不派中期息。

￭ 白雲山(00874)中期盈利按年增1.26倍；不派息。

￭ 中集安瑞科(03899)半年盈利按年增3.01倍，不派中期息。

￭ 金地商置(00535)中期盈利按年增40.77%，不派中期息。

￭ 合和實業(00054)全年股東應佔溢利按年飆3.57倍，派第二次中期息88仙。

￭ 九龍建業(00034)中期盈利按年增1.59倍；派中期息22仙。另派特別息，每持該公司10股獲派保利達資產

(00208)1股。

￭ 保利達資產(00208)中期盈利按年增12.34倍，派中期息1.2仙。

￭ 中海油田服務(02883)中期虧損3.75億人民幣，不派中期息。

￭ 京信通信(02342)中期盈利按年跌77.68%，不派中期息。

￭ 遠洋集團(03377)半年盈利按年跌12.53%。派中期息14港仙。

￭ 國泰君安(01788)中期盈利按年跌24.75%，派中期息3.3仙。

￭ 生物醫藥公司邁博葯業計劃在本港主板上市。