國際財經

美股周三揭開歷史性新一頁，今個牛市正式進入3453天，成為歷來最長牛市期。由於總統特朗普兩名前親信都面臨牢獄之災，外界擔心特朗普會受牽連，在政局不明朗下，道指及標指周三反覆偏軟，但科技股推動納指高收，以點數計創歷來第3高收市紀錄。

道指標指反覆 科技股受捧

美股早段偏軟，因為政局不明朗；但標指中段回升，最多反彈0.15%，高位觸及2867點，主要是靠科技板塊推動，能源股造好同樣利好大市，最終回吐1點，收報2861點，仍接近周二的歷史高位2873點。三大指數中，道指表現較反覆，收市跌88點或0.34%，報25733點，聯合科技股價挫2%，是表現最差道指成份股，對貿易爭端敏感的波音飛機回落1%，油價急升則帶動埃克森美孚彈升1.4%，是表現最佳成份股；納指收市進賬0.38%，報7889點，亞馬遜和Netflix分別漲1.1%及1.9%。

歐股主要市場微升，法國CAC 40指數上漲0.22%，收報5420點；亞股表現好壞不一。

儘管美股面對貿易爭端等多項隱憂，惟分析師大都認為，在強勁的基本因素支持下，牛市可以繼續走下去。目前這波牛市由2009年3月9日開始，標指從金融海嘯觸發的熊市谷底反彈起計，至今9年半累漲超過300%，而日數比1990年10月起至2000年3月科網泡沫爆破的牛市期暫多出一天。

這波牛市能持續至今，主要因為金融海嘯爆發後，聯儲局先後推出3輪量寬（QE），政府也有多項政策提振經濟，令大量資金湧入股市，加上這幾年美國經濟愈來愈穩健，企業盈利穩增，在面對歐債危機、中國經濟降溫等外圍風險時，牛市走勢沒有受阻。

有人擔心，牛市正邁向10周年，是否已經來到尾聲？不過，大部分分析師認為，時間長不等於終點近，美國經濟仍強健，雖有貿易爭端等憂慮，但經濟短期內無衰退跡象，基本因素良好可支持大市。

經濟底子好 惟升市基礎窄

科技板塊貢獻了這一波牛市升幅的22.3%，單是蘋果公司就獨佔了標指期內超過4%的漲幅；因此有分析師警告，牛市現在主要靠蘋果、亞馬遜等幾隻大型科技股撐起，升市基礎太狹窄，一旦這些股份大跌，股市將隨之崩潰。

金融市場對牛熊界線定義仍眾說紛紜，一般以升跌20%作準，但部分人認為，應該看看標指是否跨過之前的高位，如根據這定義，今輪牛市應在2013年3月才開始。

議息紀錄發表後 美滙續弱

聯儲局於香港時間周四凌晨兩點公布會議紀錄，達拉斯聯儲銀行總裁早前曾稱，再循序漸進加息3、4次就可以；加上市場也觀望中美貿易談判的進展，美元繼續疲弱，美滙指數一度失守95，尾段仍跌0.16%，報95.06。歐羅則漲0.23%，報1.1598美元，同日較早時候曾觸及1.1624美元。美元兌日圓升0.19%，報110.52日圓。

紐約12月期金曾低見每盎斯1199.2美元，收市報1203.3美元，升3.3美元或0.3%，是8月10日以來最高。

美國原油庫存上周減幅遠高於預期，刺激紐約期油連升五個交易日，成為現貨合約的10月期油升3.1%，報67.86美元，布蘭特期油升3%，報74.78美元。

另外，當地二手樓銷售連續第四個月下滑，在7月跌0.7%，遜於市場預期。