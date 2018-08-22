國際財經

美國聯邦儲備局發表上次議息會議紀錄，表示許多官員都認為，「很快」再度加息可能是適宜。所有官員認為，貿易問題為最重要的經濟不確定源頭。

美國總統特朗普日前表示，對於聯儲局加息決定不感高興。

會議紀錄指出，倘若數據支持美國經濟前景樂觀的看法，官員們普遍支持很快再加息，進一步「漸進式加息」將幫助維持美國經濟在正確軌道上。官員們同意很快可修改會後聲明內關於寬鬆的字眼，因為聯邦基金利率正不斷接近中性水平。

官員們對經濟至少在短期內持續「強勁」頗具信心，多位官員認為，美國通脹中期內將穩定在2%附近，局方正考慮何時停止關於利率處於寬鬆狀態的表述。主席鮑威爾暗示，將在秋季繼續討論資產負債表問題，官員們亦討論了收益率曲線趨平的影響。

不過，紀錄顯示，官員們認為一旦貿易爭議升溫，利率正常化步伐可能須暫停，因為爭議意味經濟可能有下行風險。部分官員同意，因為貿易爭議涉及變數大，可能難以作出合適的回應。

部分官員認為，特朗普實施的關稅措施，為多個地區的經濟活動構成危險，若大規模的貿易爭端持續，對商業情緒、投資和就業將帶來不嚴重負面效應，貿易、住房和新興市場都構成下行風險，強大的經濟動力則屬於上行風險，而美國財政也面臨上行風險。

此外，紀錄顯示美聯儲官員用了很多時間，討論下一次經濟衰退來臨時，降低息率至趨近於零的策略。官員們相信，未來十年有相當可能性美國將再次出現經濟衰退，因此須討論應對策略。官員們認為，前瞻式指引與購買資產策略是有效的，但美聯儲承認，學術界對此有不同看法，因此有討論的必要。有分析估計，聯儲局主席鮑威爾可能在周五出席全球央行行長和財長年會發表演說時，觸及有關議題。

在會議紀錄發表後，聯邦基金利率期貨顯示，市場認為聯儲局9月25日至26日議息後加息至2%至2.25%的概率，仍然保持在94%；12月18日至19日加息至2.25%至2.50%的機會，仍然為65%。

美聯儲公開市場委員會(FOMC)上次議息是在7月31日至8月1日，議息後維持利率不變，聯邦基金指標利率仍然保持在1.75%至2%區間，符合市場預期，但上調經濟評估，稱美國經濟活動正「強勁」增長，而非前一次聲明的「穩健」，整體取向偏鷹。