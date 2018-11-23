即巿股評 港股直擊 國際財經

美國總統特朗普上周才說樂見「強美元」，本周一卻再次炮轟聯儲局主席鮑威爾不斷加息，美滙指數周二續受壓，自上周三(15日)高見96.984後，已連跌5天。

由於土耳其貨幣危機沒有惡化，加上美元回落，新興市場股滙可稍為鬆口氣，如果以為就此脫險，未免言之尚早。

美滙指數是由美元兌歐羅、日圓、英鎊、加元、瑞典克朗和瑞士法郎等6種主要貨幣走勢組成，其中歐羅與英鎊佔權重高達69.5%，所以該指數是反映美元相對這一籃子發達國家貨幣的表現；而美滙指數連日轉弱，一定程度上是由於歐羅及英鎊急瀉後超賣反彈所造成。

若想較全面觀察美元兌其他外幣(特別是新興市場)的價值，可參考聯儲局於1995年開始編製的其他重要貿易夥伴(Other Important Trading Partners, OITP)美元指數。

OITP美元指數是在美元兌26個主要貿易夥伴貨幣中，剔除發達經濟體，再按照餘下19個國家或地區(包括中國及香港等)貨幣的貿易權重加權編製而成；雖然美滙指數是環球金融市場最廣泛使用的美元指標，但也有不少經濟學家認為，OITP美元指數能更好地展示美元的強弱。

附【圖】可見，儘管美滙指數自2月份低位迄今錄得近8%漲幅，惟現水平與2017年1月3日的逾10年高位103.82距離仍遠。然而，OITP美元指數上周升至164.8829，突破去年1月11日的164.2259，創歷史新高，意味美元兌新興市場貨幣已屆1995年有紀錄以來「最貴」水平，代表美元這一輪強勢，並非美滙指數僅數個百分點的漲幅足以反映。

因此，美滙指數近日略見回調，絕不表示新興市場壓力消除；相反，本欄曾提到往往能預示危機爆發的巴西貨幣雷亞爾，剛發出了警號。

過往，每當雷亞爾貶值，美元兌雷亞爾大幅攀升並突破4算關口時，市場傾向去槓桿，而波及全球的金融危機總會隨之而來(詳見2018年6月8日本欄)；周二每美元兌雷亞爾收報4.0491，成功企穩4算「災難線」上；雷亞爾「從不說謊」，新興市場危機重燃風險不低，美元則有機會再展升浪，投資者對新興市場前景宜保持審慎態度。

必須留意的是，強美元打壓新興市場引致風險升溫，帶動資金流向美元資產形成的惡性循環，可能加劇金融動盪，使新興市場百上加斤。

至於被多數外資視作新興市場的港股，與美滙指數關係相當密切，尤其近期表現更屬亦步亦趨——美滙指數在94.5抽上96.6升勢轉急之際，正是恒指發出「死亡交叉」訊號後跌勢加速並挫至逾一年新低26871點之時。昨日恒指從低位連彈4天累漲827點(3.1%)，美滙指數則由近日高位調整約1.8%。換句話說，判斷新興市場風險或許以OITP美元指數較為準確，但衡量港股後市，美滙指數是更重要、更有份量的指標。

信報投資研究部

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