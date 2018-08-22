國際財經

美國總統特朗普再陷政治危機，加上市場觀望中美貿易談判，以及聯儲局上次議息會議紀要等，利淡投資氣氛，美股個別發展。

截至本港時間晚上約11時02分，道指報25796點，跌26點或0.1%；標普500指數報2863點，升1點或0.04%；納指報7879點，升20點或0.26%。

市場正在權衡特朗普面臨的政治危機，主要因為特朗普的前私人律師科恩(Michael Cohen)與美國檢方達成認罪協議，主動承認了8項犯罪指控，包括稅務欺詐、非法競選捐款、就財務狀況作虛假陳述、非法公司捐款等。此外，科恩還承認根據特朗普的指令，向兩名婦女支付了費用。

科恩主動認罪令美國政壇震動，由於科恩在年初已成為特朗普「通俄門」調查的關鍵人物，因此他的認罪為主持「通俄門」調查的特別檢察官米勒更為豐富、且能作為法庭證據的資料，從而直接導致特朗普面臨的司法風險升級。

另外，國際貿易關係仍是市場關注焦點，中國派遣的9人代表團今日抵達美國，將與美方進行貿易談判，市場希望雙方能找到解決兩國貿易摩擦的途徑。不過，美國針對160億美元中國進口商品增收的關稅將在本周生效，而中國已對同等金額的美國進口商品採取報復性關稅措施。

經濟消息方面，美國聯儲局將於稍後公布上次貨幣政策會議紀要，市場希望可以從中尋獲有關未來貨幣政策的更多啟示。美國達拉斯聯儲行長卡普蘭(Robert Kaplan)稍早表示，在美國經濟呈充分就業且通脹達到聯儲局2%目標的情況下，聯儲局至少在接下來的9至12個月內應該推進逐步加息計劃。

歐股方面，英國富時100指數報7576點，升10點或0.14%；德國DAX指數報12383點，跌1點或0.01%；法國CAC 40指數報5421點，升13點或0.24%；意大利富時MIB指數報20714點，跌69點或0.33%。