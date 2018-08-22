國際財經

市場觀望中美即將重啟貿易談判，以及美國聯儲局上次議息會議紀錄，美股早段反覆。

截至本港時間晚上約9時41分，道指報25826點，升4點或0.02%；標普500指數報2861點，跌1點或0.05%；納指報7866點，升7點或0.1%。

數據方面，美國上周抵押貸款申請指數上漲4.2%，此前一周下降2%，為7月6日以來首次上升，結束連跌5周的趨勢。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報67.17美元，升1.33美元或2.02%；倫敦布蘭特期油報74.14美元，升1.51美元或2.08%。