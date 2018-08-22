訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:49 國際財經

【看圖測市】英鎊/美元自14月低位反彈 一度收復1.2900

放大圖片

上周初土耳其里拉暴跌拖累環球股滙急挫，資金湧入美債避險，推動美滙指數在上周三(8月15日)升至2017年6月底以來最高96.98，拖累英鎊/美元下挫至近14個月低位1.2661，創下2008年金融危機以來最長連跌記錄(連續10日下跌)。但其後數日避險情緒有所緩解，一方面土耳其財長表態該國擬定的緊急行動計劃馬上落實並尋求消除國際投資者的疑慮，土耳其盟友卡塔爾緊急向土耳其援助150億美元，令里拉等新興市場貨幣獲得喘息之機；另一方面是中美兩國政府在上周四(8月16日)宣布本月將舉行低級別的貿易磋商，為雙方化解不斷升級的貿易摩擦帶來了希望。避險情緒的減弱令美匯指數從逾一年高位回落，帶動非美貨幣普遍反彈，英鎊/美元自上周四起錄得連續四個交易日上漲。

值得一提的是，本周二(8月21日)歐盟首席脫歐談判官巴尼耶(Michael Barnier)表示脫歐談判已經進入最後階段，新任英國脫歐大臣藍韜文(Dominic Raab)表示對在10月舉行的歐盟峰會達成協議充滿信心，漫長的脫歐旅程似乎要畫上句號，加上美國總統特朗普再度表達對聯儲局加息的不滿令美滙指數進一步轉弱，英鎊/美元在空頭回補的帶動下大幅反彈，進一步升穿1.2850及1.2900阻力水平，最高見1.2924。

技術分析方面，英鎊/美元跌至14個月新低1.2661後企穩反彈，並於周一(8月20日)成功升穿下降通道頂部阻力1.2750水平後節節上升，後市或有機會進一步挑戰1.2955甚至1.3000關口(從7月26日高位1.3213至8月15日低位1.2661的下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)。不過，明日凌晨2時聯儲局將會公布8月議息會議紀要，紀要內容應會呼應當日會後聲明的鷹派基調，表達對經濟增長的樂觀預期及傾向於今年加息4次的觀點，若然如此，美滙指數隨時有機會重拾升勢，對英鎊/美元走勢造成壓力。此外，由於英鎊/美元的反彈仍受阻於20天移動平均線(1.2910附近水平)且英國仍存無協議脫歐的可能性，小心滙價仍有機會再度下探至1.2800甚至1.2760區域。

策略方面，我們根據8月10日策略於1.2690建立的英鎊買盤(上望1.2830，跌穿1.2650止損)已於1.2830平倉，獲利140點。短期內英鎊/美元若反彈至1.2990至1.3000區域，我們將沽出英鎊，下望1.2810，升穿1.3050止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。