國際財經

上周初土耳其里拉暴跌拖累環球股滙急挫，資金湧入美債避險，推動美滙指數在上周三(8月15日)升至2017年6月底以來最高96.98，拖累英鎊/美元下挫至近14個月低位1.2661，創下2008年金融危機以來最長連跌記錄(連續10日下跌)。但其後數日避險情緒有所緩解，一方面土耳其財長表態該國擬定的緊急行動計劃馬上落實並尋求消除國際投資者的疑慮，土耳其盟友卡塔爾緊急向土耳其援助150億美元，令里拉等新興市場貨幣獲得喘息之機；另一方面是中美兩國政府在上周四(8月16日)宣布本月將舉行低級別的貿易磋商，為雙方化解不斷升級的貿易摩擦帶來了希望。避險情緒的減弱令美匯指數從逾一年高位回落，帶動非美貨幣普遍反彈，英鎊/美元自上周四起錄得連續四個交易日上漲。

值得一提的是，本周二(8月21日)歐盟首席脫歐談判官巴尼耶(Michael Barnier)表示脫歐談判已經進入最後階段，新任英國脫歐大臣藍韜文(Dominic Raab)表示對在10月舉行的歐盟峰會達成協議充滿信心，漫長的脫歐旅程似乎要畫上句號，加上美國總統特朗普再度表達對聯儲局加息的不滿令美滙指數進一步轉弱，英鎊/美元在空頭回補的帶動下大幅反彈，進一步升穿1.2850及1.2900阻力水平，最高見1.2924。

技術分析方面，英鎊/美元跌至14個月新低1.2661後企穩反彈，並於周一(8月20日)成功升穿下降通道頂部阻力1.2750水平後節節上升，後市或有機會進一步挑戰1.2955甚至1.3000關口(從7月26日高位1.3213至8月15日低位1.2661的下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)。不過，明日凌晨2時聯儲局將會公布8月議息會議紀要，紀要內容應會呼應當日會後聲明的鷹派基調，表達對經濟增長的樂觀預期及傾向於今年加息4次的觀點，若然如此，美滙指數隨時有機會重拾升勢，對英鎊/美元走勢造成壓力。此外，由於英鎊/美元的反彈仍受阻於20天移動平均線(1.2910附近水平)且英國仍存無協議脫歐的可能性，小心滙價仍有機會再度下探至1.2800甚至1.2760區域。

策略方面，我們根據8月10日策略於1.2690建立的英鎊買盤(上望1.2830，跌穿1.2650止損)已於1.2830平倉，獲利140點。短期內英鎊/美元若反彈至1.2990至1.3000區域，我們將沽出英鎊，下望1.2810，升穿1.3050止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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