國際財經

中美重啟貿易談判，市場憧憬兩國貿易關係出現轉機，惟亦關注聯儲局明日凌晨公布上次議息紀錄，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時15分，英國富時100指數報7577點，升12點或0.16%；德國DAX指數報12375點，跌8點或0.07%；法國CAC 40指數報5418點，升9點或0.18%；意大利富時MIB指數報20773點，跌9點或0.04%。道指期貨暫報25754點，跌53點。

法國巴黎資產管理大中華區高級經濟學家羅念慈表示，美國的關稅不會「打垮」中國經濟，而中美重啟貿易談判應會引致更多磋商，也可能會為美國總統特朗普與國家主席習近平會晤提供一些線索。

另外，市場亦聚焦周五開幕的傑克森霍爾(Jackson Hole)中央銀行家年會，期望從首次以美國聯儲局主席身份出席的鮑威爾講話中，推測後市的走向。

美國稍後將公布7月成屋銷售總數年化數據，市場預期由538萬間增至540萬間。此外，能源資訊局(EIA)亦會公布上周庫存數據，預期原油庫存將減少200萬桶，汽油與蒸餾油庫存預期分別減少105萬桶與升137.7萬桶。

油價走高，紐約原油期貨現報66.63美元，升0.78美元或1.18%；倫敦布蘭特期油報73.7美元，升1.07美元或1.47%。