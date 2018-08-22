國際財經

花旗國浸浸總統又發爛渣，今次受靶對象是表面獨立性強的聯儲局，炮轟加息令美元走強，美滙唔散就奇，今早低見95邊，短短6個交易日從高位回調2%。

美滙回落，全球股民拍爛手掌，美國標普創新高慶祝，恒指由騰訊(00700)領軍下連升四日，累飆827點或3.05%，企鵝從8月15日低位319元開始計，合共反彈12.7%。

中環共識騰訊績弱因手遊未能變現，現不花時間詳談，近期企鵝反彈力度猛，或者受惠美國支付股帶挈，其中SQUARE(上市代號：SQ)昨日一度破頂創新高，Paypal(上市代號：PYPL)企在高位，似儲力破頂之勢。至於中國最大支付公司唔係阿里巴巴就是騰訊，兩隻股價早前勢頹，部分資金跟風炒支付概念亦不出奇。

講開新經濟股，人工智能(AI)股王英偉達(NVIDIA)(上市代號：NVDA)上周公布業績，2019年第2財季營業收入按年增長40%至31.2億美元，Non-GAAP每股盈利按年大升91%至1.94美元，高於預期的1.85美元。期內遊戲業務收入按年增長52%達18.05億美元，數據中心業務收入大漲83%至7.6億美元；汽車業務營收升13%至1.61億美元，三大業務比市場估計更勁。

季績雖然省鏡，但第三財季收入指引嚇親投資者，預計下財季收入只有32.5億美元(市場預期33.4億美元)，更致命是預測掘礦業務收入零貢獻，持貨者即先走為敬，英偉達績後股價一度質穿240美元關。不過，掘礦過往都對英偉達貢獻甚微，市場冷靜過後，英偉達股價昨晚再次重返250美元上。

英偉達估值絶對是貴，預測市盈率達31.89倍，但貴得有道理！首先英偉達在圖形處理器(GPU)近壟斷地位，市佔率超過七成，GPU為人工智能(AI)晶片必須品，中金估計AI晶片市場規模會由2017年的39.1億美元，升至2022年的352.17億美元，英偉達技術放甩對手AMD幾條街，暫難揾到同業能與英偉達拗手瓜。

其次，伺服器對GPU需求亦愈來愈重要，從英偉達數據中心收入看到，由2016年第4財季收入只有9700萬美元，已升至2019第2財季的7.6億美元，而每季更保持著高逾七成按年增長。市場推算，AI晶片佔伺服器成本會由2016年的2%，提高到2019年約10%，英偉達2020財年數據中心收入則可超過45億美元。

汽車自動駕駛亦是一塊大肥豬肉，預計2022年市場規模會升至52億美元，較2017年8.5億美元，大升5倍，英偉達在自動駕駛(特別是L4/5)晶片研發領先對手四年，幾乎與所有大車廠及一級供應商有合作。Tesla雖與英偉達分手收場，但自動駕駛晶片技術門檻高，短期難有對手取代。

入市策略方面，英偉達近期在100天線(245.78美元)穿梭，較佳買入位置為100天線下，若股價破頂，暫望300美元大關，而過往英偉達上升周期未有試過跌穿50周線(現處227.12美元)，萬一失守宜止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文。

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