國際財經

中美洲國家薩爾瓦多與台灣斷交後，台灣總統蔡英文表示，近期中國接連政治打壓台灣，企圖影響台灣政局及選舉結果，預料在大選前打壓手段不會停止。

蔡英文在民進黨中執會上指出，近來有關脅迫航空公司改名、剝奪東亞青運主辦權、85度C事件及薩爾瓦多斷交等事件，目的是企圖影響台灣人的民心士氣，以進一步干預台灣政局。

她認為，中國打壓力度愈來愈強，是因為台灣和主要國家實質關係有長足進展，以及民進黨執政後堅守主權立場。重申台灣無法控制中國的行為，但只要台灣人團結堅守民主價值和制度，一定可以掌握自己的命運。