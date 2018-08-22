訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:07 國際財經

蔡英文:中國不停打壓 圖影響台選情

放大圖片

中美洲國家薩爾瓦多與台灣斷交後，台灣總統蔡英文表示，近期中國接連政治打壓台灣，企圖影響台灣政局及選舉結果，預料在大選前打壓手段不會停止。

蔡英文在民進黨中執會上指出，近來有關脅迫航空公司改名、剝奪東亞青運主辦權、85度C事件及薩爾瓦多斷交等事件，目的是企圖影響台灣人的民心士氣，以進一步干預台灣政局。

她認為，中國打壓力度愈來愈強，是因為台灣和主要國家實質關係有長足進展，以及民進黨執政後堅守主權立場。重申台灣無法控制中國的行為，但只要台灣人團結堅守民主價值和制度，一定可以掌握自己的命運。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。