國際財經

中美貿易談判在即，市場憧憬兩國糾紛出現轉機，同時關注聯儲局上月議息紀錄，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時57分，德國DAX指數報12411點，升27點或0.22%；法國CAC 40指數報5421點，升13點或0.25%；意大利富時MIB指數報20814點，升30點或0.15%。

有歐盟外交界人士指出，歐盟成員國領袖很可能要在11月召開特別峰會，以審視英國脫歐協議，因有關協議很可能無法在10月非正式限期前完成商討程序。受消息拖累，英國富時100指數報7535點，跌30點或0.4%。

道指期貨暫報25753點，跌54點。

美國針對中國實施的新關稅將於周四生效，而兩國官員今日稍後將展開新一輪為期兩日的貿易談判。儘管美國總統特朗普表明不抱期望，但並無影響市場樂觀情緒，因只要談判稍有輕微進展，足以對大市造成刺激。分析指出，如果中美雙方設法停止貿易對抗措施的話，認為市場風險偏好將會大幅提高，從而推動市場向上。

此外，美國聯儲局即將發表上月議息紀錄，當局在本月議息後維持利率不變，但對經濟前景提出較樂觀看法。投資者期望從議息紀錄中窺探當局9月加息的可能性。根據利率期貨數據顯示，市場預期聯儲局在9月與10月議息會將作出加息的決定。

美國對伊朗原油的制裁或打擊全球供應，加上美國原油庫存顯著下跌，推動油價走高。紐約原油期貨延續昨日升逾1%的強勢，現時每桶報66.26美元，升0.42美元或0.64%；倫敦布蘭特期油報73.13美元，升0.5美元或0.69%。

美國今日稍後將公布7月成屋銷售總數年化數據，市場預期由538萬間增至540萬間。此外，能源資訊局(EIA)亦會公布上周庫存數據，預期原油庫存將減少200萬桶，汽油與蒸餾油庫存預期分別減少105萬桶與升137.7萬桶。