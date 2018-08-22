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今日 14:42 國際財經

石田浩二:日央行或通脹達標前縮刺激計劃

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日本央行前審議委員石田浩二表示，日本經濟增長穩健，應可讓央行在通脹率達到2%的目標前，就縮減大規模刺激計劃。

石田浩二接受路透專訪時稱，日本央行近期所採取的措施，讓刺激舉措更可持續。央行不會堅持維持當前政策直到達成2%通脹目標，委員會可能在達到物價目標前就做出彈性政策決定。

不過，石田浩二表示，央行要過很久才會允許長期利率上升，以免引發市場猜測其有意在短期內退出寬鬆政策。

他又指出，央行目前可能不急於讓收益率曲線趨陡，不過其顯然有意這麼做。

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