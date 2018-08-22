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美國夏威夷航空(Hawaiian Airlines)決定，在10月中國國慶黃金周假期後，暫停每周3次往來檀香山與北京的直航航線。

夏威夷航空表示，已訂票乘客將獲得全額退款，或選擇更改至較早日期的可用航班。

夏威夷航空未有對決定作出解釋，僅表示有計劃將來重返中國，將維持其在中國的銷售合作關係、銷售代理及其代表處。

稍早前，美國航空(American Airlines)宣布，將停飛芝加哥往上海的直航航線，原因是燃油成本上漲及市場競爭激烈。這是美航在4個月內，第二次削減美國城市直飛中國的航線。