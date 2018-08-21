國際財經

美股周二延續近日上升勢頭，標指創下盤中歷史新高，曾突破今年1月創下的最高紀錄2872.87點。較早時，反映小型股表現的羅素2000指數亦創盤中歷史新高。道指升幅則略為擴大，暫時漲逾100點。

不過，市場關注中美於本周三及四重啟的貿易談判，投資仍見審慎。

截至本港時間凌晨零時52分，道指報25887點，升128點或0.50%；標普500指數報2873點，升15點或0.56%；納指報7896點，升75點或0.96%；羅素2000指數抽高1.34%，報1721點。

個別股份方面，英特爾急彈2.8%，暫時是表現最強道指成份股；對貿易敏感的重型機械股Caterpillar攀升1.5%；銀行股高盛、摩根大通、美國運通分別上漲1.2%、1.1%及1.1%。

美企第二季財報已基本結束，近期亦沒有重要經濟數據公布，投資者將注意力轉向有關聯儲局的一些消息。聯儲局將於周三公布上次貨幣政策會議紀要，而周五聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)將在傑克遜霍爾召開的年度大會上發表講話。

分析指出，聯儲會議紀要及鮑威爾的講話，都會成為市場研讀窺探聯儲局對當前經濟問題及未來加息路徑規劃的消息來源。當中，將判斷他對美國貿易政策、土耳其貨幣危機會否蔓延至新興經濟體等問題的觀點。

美國總統特朗普稍早表示，如果聯儲局繼續提高短期利率的話，他還會繼續批評該機構，聯儲局早已暗示將繼續維持穩定的加息步伐。這並非特朗普第一次發聲批評聯儲局的加息行動，但鮑威爾強調，聯儲局是獨立運營的，不會考慮政治因素。

美元滙價持續受壓，歐羅升0.15%，報1.1395美元；英鎊反彈0.06%，報1.2719美元，ICE美滙指數跌0.16%，報96.45。紐約期油升1.23%，報每桶67.25美元。

在中美本周重啟貿易談判前，特朗普稱不預期會談有太大進展，形容中國被寵壞了，長時間獲得太多好處，解決與中國的貿易爭端需要時間，他沒為此定下時間表。倫敦資本集團研究主管Jasper Lawler表示，如果中美雙方設法停止貿易對抗措施的話，認為市場風險偏好將會大幅提高，從而推動美股大漲。