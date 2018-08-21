國際財經

周一(8月20日)據消息稱美國總統特朗普(Donald Trump)在上周五(8月17日)共和黨募款活動上抱怨美國聯儲局最近的加息行為，並稱期望聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)能推行更寬鬆貨幣政策，並表示如果繼續加息，他會批評聯儲局。此外，特朗普還指責歐盟等地區操縱滙率，鑒於特朗普此次私下的言論為對鮑威爾表現最嚴重的個人批評，加之近段時間以來美國與多國間貿易關係惡化，市場普遍認為特朗普並不希望美元過強，美滙指數及美債孳息率受此拖累下跌，美滙指數失守96.00後進一步下挫至95.72，澳元/美元則企穩0.7300並升至日內高位0.7343，刷新自8月10日以來逾1周新高。

今天(8月21日)澳洲儲備銀行公布8月貨幣政策會議紀要，紀要顯示澳洲儲備銀行堅持對經濟的樂觀看法，並重申短期來看不需要進行政策調整，若失業率與通脹取得進展，下一次利率調整很可能是加息而非降息，但目前並未看到在近期調整利率的強有力理據。儘管澳洲儲備銀行會議紀要了無新意，但美滙指數延續昨日跌勢，推動澳元/美元進一步上探至0.7365，逼近0.7400水平。

不過，特朗普周一曾再次重申他對土耳其政府並未採取行動釋放美國牧師感到失望，而上周四(8月16日)美國財政部長姆努欽(Steven Terner Mnuchin)曾警告稱若土耳其不迅速釋放牧師，美國準備施加更多制裁，鑒於雙方互不讓步，美國與土耳其外交關係或將進一步惡化。另一方面，市場憂慮巴西勞工黨為代表的左翼政府於10月舉行總統大選中重新掌權，加之委內瑞拉移民湧入巴西導致暴力衝突上升，周一巴西股滙大幅下挫，雷亞爾兌美元滙率刷新52周新低，若巴西緊隨土耳其陷入危機，料將限制美匯指數進一步下跌。

技術分析方面，澳元/美元自觸及今年1月高點0.8135以來持續下挫，若以上周三(8月15日)觸及的1年半低位0.7201計算，已下跌近11.5%。目前澳元雖已展開反彈，但仍受制於日線圖的下行通道頂部阻力0.7400附近水平，後市可否進一步攀升至0.7450甚至0.7500附近，將取決於美滙指數的回調幅度。短期內投資者應重點關注將於本周23日至25日在傑克遜霍爾召開的全球央行年會，若聯儲局主席鮑威爾的發言較為溫和，美滙指數或會繼續受壓，屆時澳元/美元有望升破0.7400水平。

策略方面，我們根據7月25日策略已於0.7350買入澳元/美元(上望0.7480，跌穿0.7300止損)並於0.7400提前平倉，獲利50點。短期內待澳元/美元回落至0.7310-0.7320買入，上望0.7440，跌穿0.7270止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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