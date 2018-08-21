國際財經

美國總統特朗普料中美本周將舉行的貿易談判進展不大，又批評聯儲局加息，加上市場關注本周央行行長在懷俄明州舉行的年度研究會議，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時40分，英國富時100指數報7583點，跌7點或0.1%；德國DAX指數升99點或0.8%，報12430點；法國CAC 40指數報5424點，升45點或0.84%；意大利富時MIB指數報20788點，升317點或1.55%。

道指期貨暫報25817點，升59點。

市場關注本周來自世界各地央行行長聚集在懷俄明州參加年度研究會議，重點討論關於市場結構的技術性主題。其中，美國聯儲局(FED)目前已處於加息周期深處，並希望能夠持續加息至2020年，但現在面臨來自國外的新風險，可能會打亂其計劃。雖然這些威脅現在並不嚴重，但卻不斷增強，像土耳其里拉崩潰，反映部分新興市場脆弱狀態。

同時，歐洲經濟放緩可能使歐洲央行(ECB)推遲啟動加息，市場原本預期歐央行明年底開始加息，但因應經濟增長預期放緩或許會降低實現的機會率。加拿大和英倫銀行等較次要角色，已基於國內情勢加息。

不過，國際貨幣基金組織(IMF)近日公布的全球評估報告認為，儘管全球經濟持續擴張，下檔風險正在上升。

特朗普周一接受路透訪問時表示，中國正在操縱人民幣滙率以彌補美國徵收進口關稅的影響，預期本周兩國貿易磋商不會取得太大進展。同時，他批評聯儲局加息的措施，分析預計這些都打壓了市場對中美即將舉行貿易談判的一些樂觀期望。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報66.8美元，升0.37美元或0.56%；倫敦布蘭特期油報72.35美元，升0.14美元或0.19%。