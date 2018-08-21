訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:49 中國財經 國際財經

阿里與新航達戰略合作

放大圖片

阿里巴巴集團公布，與新加坡航空達成全面戰略合作，共同為零售和旅遊價值鏈上的消費者開啟新價值。

阿里旗下飛豬、菜鳥網絡、阿里雲及螞蟻金服旗下的支付寶共四個業務線都將加入到今次合作中，合作內容涵蓋機票銷售、會員互通、創新營銷、國際貨運、雲計算服務、機上支付等方面。

新加坡航空公司執行副總裁麥瑞華表示，與阿里巴巴集團的合作，是幫助新航成為數字航空領導者的重要因素。

阿里巴巴集團副總裁兼飛豬總裁趙穎稱，今次簽約將為雙方的合作開啟新篇章，共同為消費者提供更優質的全球遊服務體驗。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。