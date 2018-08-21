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今日 15:52 國際財經

歐股早段個別走 不明朗因素籠罩

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中美本周將重啟貿易談判，投資者憧憬兩國緊張關係緩和，惟美國總統特朗普料談判進展不大，加上他對聯儲局加息不高興，又強調無意再對土耳其讓步，多項不明朗因素籠罩市場，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時52分，英國富時100指數報7571點，跌19點或0.26%；德國DAX指數昨日漲近1%後，現升7點或0.06%，報12338點；法國CAC 40指數報5374點，跌4點或0.09%；意大利富時MIB指數報20497點，升26點或0.13%。

道指期貨暫報25775點，升17點。

美國總統特朗普早前接受路透訪問時表示，無預期本周三舉行的中美兩國貿易談判有很大進展，亦沒有就結束與中國的貿易爭議設下時間表。

美國經濟方面，特朗普表示，對於聯儲局主席鮑威爾的加息做法感到不高興(not thrilled)，認為政府理應從聯儲局得到一些幫助，又認為中國與歐盟有操控本身貨幣滙率的行為。

另外，美土關係方面，特朗普重申不會為了讓土耳其釋放被拘禁的美國牧師而作出讓步，又指不會理會美國對土實施的加徵關稅措施，會對土國經濟產生重大打擊，繼而影響歐洲市場。

油價走高，因市場預計美國從11月起對伊朗實施制裁後，石油供應將減少，惟中美貿易爭端或拖累燃料需求增長，抑制油市升幅。紐約原油期貨現時每桶報66.7美元，升0.27美元或0.41%；倫敦布蘭特期油報72.36美元，升0.15美元或0.21%。

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