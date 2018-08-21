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今日 10:25 國際財經

三星否認重返汽車業

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三星電子表示，不會進軍電動汽車、無人駕駛汽車市場，也沒有併購車企的計劃。

韓聯社報道，三星電子強調，為了提高未來產業競爭力、加強國內行業改革創新，公司將立足半導體持續發展汽車零部件業務。

本月初，三星宣布將在未來3年內新增投資180萬億韓圜(約1.26萬億港元)，集中投入人工智能(AI)、5G、生物技術、汽車零部件這4大新興產業。部分業內人士其後猜測，三星可能會再次試水整車市場。

分析稱，三星電子的客戶包括全球著名汽車公司，因此倘若前者進軍汽車產業的謠言繼續擴散，將衝擊其半導體業務。

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