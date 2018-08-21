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特朗普料本周中美貿談進展微

美國總統特朗普周五接受路透訪問時表示，並無預期本周三舉行的中美兩國貿易談判有很大進展。

特朗普對聯儲加息不高興 指中歐操控滙率

特朗普接受路透訪問時表示，對於聯儲局主席鮑威爾的加息做法感到不高興(not thrilled)。特朗普認為，理應從聯儲局得到一些幫助，又認為中國與歐盟有操控本身貨幣滙率的行為。

寄望中美談判 道指高收89點

投資者憧憬中美兩國周三重啟的貿易談判會有進展，美股三大指數連續三個交易日造好，道指最多曾升120點，但臨近收市，特朗普再度批評聯儲局加息，令道指略為放緩升勢，惟收市仍漲89點或0.35%，收報25758點；標指收市上揚0.24%；早段曾挫近0.4%的納指，收市反彈0.06%。

螞蟻金服傳明年底前上市無望

《英國金融時報》引述消息透露，螞蟻金服據報在明年年底之前不太可能上市，距離上市甚至尚有「數年」的時間。

外圍焦點簡訊

￭ 美國亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克：預測聯儲今年再加息一次。

￭ 特朗普批評鮑威爾加息的言論拖跌美元，美滙指數尾段滑0.31%。

￭ 紐約12月期金漲0.9%，每盎斯收報1194.6美元。

￭ 紐約期油高收0.8%；布蘭特期油漲0.5%。

￭ 百事(PepsiCo)斥32億美元購健康飲品設備生產商SodaStream。

￭ 美國肉食集團泰森食品(Tyson Foods)以現金22億美元購Keystone Foods。

￭ 特朗普：不會為讓土耳其釋放被拘禁美國牧師，而對土國讓步。

￭ 土耳其里拉兌美元滙價周一曾挫3%，美市尾段收窄至跌1%。

￭ 歐洲股市上揚，德股漲近1%，法股和英股分別升0.65%和0.43%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8351元，較上周五紐約尾市跌3點子。

恒大派息 華置甘比共袋逾13億股息

恒大(03333)宣布分派2016和2017財政年度股息，每股1.13元人民幣，折合約1.287港元。作為恒大主要股東的華人置業(00127)，連同執行董事陳凱韻(甘比)，合共持有恒大共8%股權，將獲派發逾13.5億元股息。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報27578點，較恒指香港收市低19點。

￭ 夜市期指收報27462點，跌57點，較昨日恒指收市低水136點。

￭ 消息：渣打(02888)洽售私募業務予ICG。

￭ 舜宇光學(02382)以每股83.3元至84元，回購15.03萬股。

￭ 五礦資源(01208)中期盈利按年增6.23倍，不派息。

￭ 萬隆控股(00030)以每股0.18元，向雲南白藥控股配售10億股，淨集1.79億元。

￭ 萬科企業(02202)半年盈利按年增24.94%，不派中期息。

￭ 生物科技公司亞盛醫藥計劃在本港主板上市。

￭ 內地電訊軟件供應商亞信科技擬本港主板上市。

￭ CEC國際(00759)主席、759阿信屋創辦人林偉駿於周六逝世。759阿信屋發言人表示，公司會秉承老闆的理

想，繼續做街坊生意。